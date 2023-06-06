Gaziantep'te 369 motosiklet kontrol edildi, 18'i trafikten men edildi

Gaziantep'te polisin düzenlediği asayiş uygulamalarında 369 motosiklet kontrol edilip, 36 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 18 motosiklet trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 05.06.2023 tarihinde 17 ekip ve 62 personelimizin katılımıyla çalıntı motosikletlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan uygulamalar neticesinde, 369 motosiklet kontrol edilip, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 36 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 18 motosiklet trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde 684 şahıs sorgulanıp, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aranan 8 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP