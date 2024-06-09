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GASKİ'den 35 mahallede planlı su kesintisi duyurusu

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Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 35 mahallede 7 saat boyunca planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesintinin bugün 15.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Kesintinin yapılacağı mahalleler arasında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerine bağlı birçok mahalle bulunuyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından içmesuyu arıtma tesisi ve şebekelerinde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 35 mahallede 7 saat boyunca planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

GASKİ'den yapılan açıklamada, bugün 15.00-22: 00 saatleri arasında kesinti uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesintinin yapılacağı mahalleler şu şekilde paylaşıldı:

"Şahinbey ilçesindeki, İstiklal, 60.Yıl, Deniz, Çağdaş, 23 Nisan, Binevler, 15 Temmuz, Osmangazi, Cumhuriyet, Kolejtepe, Beyazlar, Körkün Mimar Sinan, Körkün Bozdağ mevki, Yeşilyurt ve Beştepe mahallelerinde ve Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat, Boyno, Eyüpsultan, Hacıbaba, Karacaoğlan, Karşıyaka, Mevlana, Mithatpaşa, Pirsultan, Selimiye, Kayaönü, Beykent, Çamlıtepe, Gaziler, Onat Kutlar, Fıstıklı, Karacaahmet, Belkıs, Burak ve Göktürk mahallelerinde su kesintisi olacak."

Kaynak: AA / Güncel

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