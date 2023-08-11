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Gaziantep'te 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan adli aramada, 2 şahsa ait iş yerlerinde 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa ait iş yerlerinde yapılan adli arama neticesinde 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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