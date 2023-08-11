Gaziantep'te 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan adli aramada, 2 şahsa ait iş yerlerinde 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.