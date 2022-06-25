Gaziantep'te 34,5 litre kaçak alkol ele geçirildi
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 34,5 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 34,5 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce bir iş yerinde yapılan aramada, 34,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel