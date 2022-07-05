GAZİANTEP'TE 30 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE 30 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin arama yaptığı tankerde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin arama yaptığı tankerde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmada, sigaraların kente akaryakıt tankeri ile getirileceği belirlendi. Takibe alınan ve kent girişinde durdurulan plakası açıklanmayan tankerde, eğitimli köpek kullanılarak arama yapıldı. Aramalarda; tankerin gizli bölmelerine yerleştirilmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan tanker sürücüsü, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title