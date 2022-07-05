GAZİANTEP'TE 30 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin arama yaptığı tankerde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin arama yaptığı tankerde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmada, sigaraların kente akaryakıt tankeri ile getirileceği belirlendi. Takibe alınan ve kent girişinde durdurulan plakası açıklanmayan tankerde, eğitimli köpek kullanılarak arama yapıldı. Aramalarda; tankerin gizli bölmelerine yerleştirilmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan tanker sürücüsü, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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