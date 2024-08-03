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Gaziantep'te 30 Bin 82 Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 30 bin 82 ürün ele geçirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün ele geçirildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son kullanma tarihi geçen ürünlerin sergilendiği belediyenin bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in koordinasyonunda, belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım il ve ilçe müdürlüklerinin işbirliğinde denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızın sağlığı için her zaman denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız ürünleri anında imha ediyoruz. Ancak farkındalık oluşturmak ve bu denetimlerde ele geçen ürün miktarını vatandaşlarımızın dikkatini çekmek adına son 1 hafta içerisinde yaptığınız denetimlerde elde ettiğimiz ürünleri göstermek için sergiledik. Son hafta içerisinde 676 adet market ve gıda satan işyeri ekiplerimizle birlikte koordinasyon içerisinde denetlendi. Bu denetlemelerden 67 işyerine yasal işlem uygulandı. Bu denetimlerde 30 bin 82 son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu. 2 bin 540 kilogram menşei belirsiz gıda imha edilmek üzere el konuldu. Bakın bu denetimlerde çocuk mamasından, çocuklarımızın en çok sevdiği ürünlere ve çoklukla kullandığımız ürünlerin hepsi var. Biz bilinçli tüketici olarak burada vatandaşlarımızdan şunu talep ediyoruz."

Vatandaşları alışveriş yaparken daha dikkatli olması konusunda uyaran ve günü geçen ürünleri fark ettiklerinde ihbar etmeleri çağrısında bulunan Tahmazoğlu, sektör sektör denetimlere devam edeceklerini, halk sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Tahmazoğlu, soru üzerine enflasyonla da mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, "Özellikle bazı sektörlerde kar marjları maalesef çok yüksek. Bu sektörlerle ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Özellikle en pahalı beton maalesef Gaziantep'te satılıyordu. Biz beton firmalarına fiyatları indirmeleri konusunda çağrıda bulunduk. Gaziantep'te metreküp fiyatı fiyatlar 2 bin 800 – 2 bin 900 lira aralığındaydı. Bizim çağrımızdan sonra 2400-2600 aralığına geldi ancak bu yeterli değil, daha da aşağıya gelmesini istiyoruz. İlçemizde hiç beton santrali yokken şu anda 12 beton santrali yerinin plan tadilatını yaptık ve 8'inin ihalesini gerçekleştirdik, 4'ünü de önümüzdeki hafta içinde yapacağız. 12 beton santrali kurulacak, rekabet artacak fiyatlar biraz daha düşecek." diye konuştu.

Tahmazoğlu, fiyatların düşmemesi durumunda Şahinbey Belediyesi olarak çimento fabrikası kuracaklarını belirterek, amaçlarının vatandaşların daha uygun şartlarda konut ve iş yeri sahibi olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bazı baklavacı esnafında da girdi fiyatlarına küçük bir zam geldiğinde zam yapmakta jet hızıyla hareket ettiklerini ancak aynı ürünlerin fiyatları gerilediğinde indirime gitmediklerini ifade eden Tahmazoğlu, bu konuda da denetimlerin sürdüğünü ekledi.

Programa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ile personel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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