Gaziantep'te 30 Aranan Şüpheliden 22'si Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıstan 22'si tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 30 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22'si tamamlana yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs - 06 Haziran 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesi ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde hırsızlık, kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, ruhsatsız ateşli silah mermisi alma, yaralama, zorlama, terör örgütüne üye olma, başkasına ait kredi yada banka kartını izinsiz kullanma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 30 şüpheli şahıstan 22'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.