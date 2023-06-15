Gaziantep'te 30 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Haziran'da kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiği bildirildi. - GAZİANTEP