Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Online Bilgi Yarışması Düzenleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep Kent Konseyi koordinasyonuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel online bilgi yarışması düzenleniyor.

Gaziantep Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 30 Ağustos'un 103. yıl dönümünde, şehrin dört bir yanında yer alacak QR kodlu afişler üzerinden katılımcıları tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Katılımcılar, QR kodları okutarak sorulara cevap vererek hem tarihi bilgilerini sınayacak hem de ödüller kazanma şansı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, "Yarışmanın amacı 30 Ağustos zaferimizin 103. yılında tarihimizi birlikte hatırlamak ve geleceğimizi birlikte inşa etmek için bu anlamlı etkinliği düzenliyoruz. Katılım, milletimizin hafızasını canlı tutan en değerli adımlardan biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yarışma sonuçları 10 Eylül 2025'te açıklanacak, ödül töreni ise 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kent Konseyi binasında gerçekleştirilecek.