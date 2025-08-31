Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Online Bilgi Yarışması Düzenlendi

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kapsamında "Online Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kent Konseyi koordinasyonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen yarışmaya 74 ilden binlerce kişi katıldı.

Kentin birçok bölgesindeki kare kodlu afiş ve sosyal medya platformlarında hazırlanan yarışmaya katılan vatandaşlar hem bilgi birikimi oluşturdu hem de ödül kazanma fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Zafer bayramında düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu aktaran Güzelbey, "Gaziantep halkı tek yürek oldu. Çocuklardan gençlere, öğretmenlerden ailelere kadar herkes bu yarışmada buluştu. Tüm şehir tarihi birlikte hatırladı, geleceği birlikte inşa etme iradesini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Yarışmanın sonuçları 10 Eylül'de açıklanacak.