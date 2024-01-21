Gaziantep'te 3 vatandaşın parasının gasbedilmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'te 3 kişinin toplam 175 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te 3 vatandaşın parasının gasbedilmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin toplam 175 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.