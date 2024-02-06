Gaziantep'te 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sisin etkili olduğu Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde aynı yöne giden 3 tır ile 1 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Gaziantep'te 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sisin etkili olduğu Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde aynı yöne giden 3 tır ile 1 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. ???????