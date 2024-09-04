Gaziantep'te 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan bir operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, kırma tüfek, fişek ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesindeki bir evde ruhsatsız silah olduğunu tespit etti.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kırma tüfek, 947 fişek, 17 şarjör, 3 bıçak ve 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.