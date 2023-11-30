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Gaziantep'te 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Ölü, 1 Yaralı

30 Kasım 2023 21:41 Son Güncelleme: 21:42 Abone Ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın olduğu yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.