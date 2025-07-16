Gaziantep'te 3 Milyon TL'lik Soygun: 6 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te bir marketten 3 milyon TL soygun yapan 6 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Olay, 14 Temmuz'da gerçekleşti. Şüphelilerin kimlikleri güvenlik kameraları sayesinde belirlendi ve düzenlenen operasyonlarla yakalandılar. Çalınan paralar ve olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, bir marketten 3 milyon TL soygun yapan 6 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Emek Mahallesinde bulunan bir markete plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL parayı silah zoruyla gasbederek kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonlarla şüpheliler G.Ç,. İ.Ç., M.Ç., E.K., ve Y.K.'yı yakaladı. Olayın şüphelilerinden B.A. ise kaçtığı Bursa'da yakalanarak Gaziantep'e getirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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