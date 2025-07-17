Gaziantep'te 3 Milyon TL Gaspında 4 Tutuklama

4 TUTUKLAMA

Gaziantep'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden market çalışanı İ.Ç. ile G.Ç., İ.Ç. ve M.Ç. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla, Y.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.