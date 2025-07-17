Gaziantep'te 3 Milyon TL Gaspında 4 Tutuklama

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Gaziantep'te bir markette meydana gelen 3 milyon TL'lik gasp olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Market çalışanı İ.Ç. ve G.Ç. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 TUTUKLAMA

Gaziantep'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden market çalışanı İ.Ç. ile G.Ç., İ.Ç. ve M.Ç. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla, Y.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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