Gaziantep'te 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalar 3 kilo 300 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP