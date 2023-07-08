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Gaziantep'te 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gerçekleştirdikleri aramada 3 kilo 900 gram skunk ele geçirdi ve bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 3 kilo 900 gram skunk ele geçirdi, sürüyü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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