Gaziantep'te 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gerçekleştirdikleri aramada 3 kilo 900 gram skunk ele geçirdi ve bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.