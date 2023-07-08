Gaziantep'te 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gerçekleştirdikleri aramada 3 kilo 900 gram skunk ele geçirdi ve bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada 3 kilo 900 gram skunk ele geçirdi, sürüyü gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel