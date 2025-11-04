Gaziantep'te 3 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.Ş'yi, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.