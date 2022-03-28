GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, devriye görevi yapan bekçiler tarafından suçüstü yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiyi fark etti. Ekiplerin çaldıkları kablolar ile suçüstü yakaladığı ismi açıklanmayan 3 şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.