Gaziantep'te 3 Çocuk Annesi Kadın Boğularak Öldürüldü

Gaziantep'te 3 Çocuk Annesi Kadın Boğularak Öldürüldü
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki 3 çocuk annesi Asiye Baytap, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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