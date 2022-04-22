Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 camiden hırsızlık yapan E.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan camilerden hırsızlık olaylarına iliştin çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti. 3 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Mala zarar verme' suçundan da arandığı ortaya çıkan E.D., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.