Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GAZİANTEP'te, 3 camiden hırsızlık yapan E.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 3 camiden hırsızlık yapan E.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan camilerden hırsızlık olaylarına iliştin çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti. 3 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Mala zarar verme' suçundan da arandığı ortaya çıkan E.D., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel