Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 camideki hırsızlığın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Fırat Özdemir - Güncel