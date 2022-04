Gaziantep'te 3 boyutlu 'E-İklim' oyununun lansmanı yapıldı

GAZİANTEP (Bültenler) - Büyükşehir Meclis Salonu'nda düzenlenen lansmanda, küresel iklim krizine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen eğitici yönü yüksek "E-İklim" oyununun amaçları ve kapsamı hakkında bilgi verildi. Oyunun içeriğinde yer verilen iklim değişikliğindeki etken ilkeler sayesinde Alfa ve Z kuşağının bilgilendirilerek gelecekte her birinin birer iklim okuryazarı olmasının hedeflendiği belitildi.

Oyun detaylarının daha kalıcı bir şekilde aktarılması için katılımcılar arasında yer alan 6 öğrenci, sahneye çıkarak oyunu oynadı. Mobil cihazdan ana ekrana yansıtılan uygulama ile diğer katılımcılar içerik hakkında somut bilgiler elde etti.

OYUNUN TEMEL İLKELERİ ÇOCUKLARIN ANLAYABİLECEĞİ YAPIDA KURGULANDI

GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Bilişim A.Ş ortaklığında, Türkiye'nin öncü kadın iklim savunucularından Çevre ve Siyaset Bilimci Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu'nun katkılarıyla son halini alan E-İklim oyunu, mobil cihazlar için tasarlandı. Özellikle ilkokul öğrencilerini sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan; enerji ve su tasarrufu, karbon ayak izi azaltımı, bisiklet kullanımının önemi, yeşil alan sistemlerinin güçlendirilmesi ve güvenli atık yönetimi gibi temel konu başlıkları hakkında bilgilendiren uygulama, aynı zamanda onları iklim krizine dair konunun nesnesi değil, öznesi haline getiriyor. Temel ilkelerin çocukların anlayabileceği yapıda kurgulandığı oyunda her kullanıcının gelecekte birer iklim okur yazarı olması planlanıyor. Uygulama, App Store ve Google Play dijital mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ŞAHİN: SİZ, BİZİM İKLİM ELÇİMİZ OLACAKSINIZ

Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen lansmanda yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, E-İklim oyunu sayesinde öğrencilerin kendilerine iklim hocalığı yapacağını belirterek, "Biz siz çocuklarımızın ve gençlerimizin öğrencisi olacağız. Siz bizim iklim elçimiz olacaksınız. Siz bizleri geleceğe hazırlayacaksınız. Sizin bizim geleceğimizi korumanız için iklim konusunda tecrübeli olmanız gerekiyor. Çünkü dünyanın sürdürülebilirliği buna bağlı. İşte tam bunun için buradayız. Gaziantep, akıllı şehir, şampiyon şehir, uluslararası alanda büyük bir kategoriye ulaşmış bir şehir. Burada topyekün bir seferberlik gerekiyor. Bu da sizle başlıyor. Tek başına bir kişinin yapacağı şey çok az. 600 bin öğrencimiz var Gaziantep'te. Genç nüfusumuz çok fazla. Her yıl 55 bin öğrenci okula başlıyor. Yani elimizde çok büyük bir hazine var. Siz bizim en büyük gücümüzsünüz. Sizlerin bu gücünü ortaya çıkarmak için sizleri bilgi sahibi yapmalıyız. Artık, bilim dünyası 7 yaşın çok geç olduğunu söylüyor. Karakterin 7 yaşında oluştuğu bir zamanda size katacaklarımız çok sınırlı olacaktır. Bu nedenle yola daha erken koyulmalıyız. Sizin karakterlerinize göre akıllı şehire yakışır bir şekilde dijital ortamda iyi anlatmamız lazım. Artık siz o kadar ileri durumdasınız ki dijital ortamda sizlerin ne kadar çabaladığını görüyor, anlamaya ve öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZLERİN ÖĞRETMENİ OLACAK"

Çocukların ve gençlerin doğayı, toprağı, suyu ve havayı iyi koruyabilmesi için öncelikle doğayı tam anlamıyla iyi anlaması gerektiğini ifade ederek, "Bu konular hakkında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor. Biz bu işe 50 yıl önce başlamış olsaydık, pandemi ile tanışmayacaktık. Bir yaz daha geç kalırsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğiz. Antarktika'ya gittiğimde buna doğrudan şahit oldum. Antarktika'ya gittiğimde bana -18 derecenin çok soğuk olacağını söylediler. Gittim 2 dereceydi. Buzlar erimeye başlamıştı. Buradan attığımız bir naylon parçası, bir çöp Antarktika'da buzları eritiyor. O yüzden durum olağanüstü önemli. Biraz daha geç kalırsak buzullar parçalanacak ve denizler yükselecek. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili. Her tarafta 4 cm denizler yükselse nasıl bir görüntü ortaya çıkacak düşünün. Bunun yönetimi çok zor olur. Geçtiğimiz dönem gördük; bir anda yangınlar, sel felaketleri ve depremler yaşandı. Bir anda bakıyoruz nisan ayında kuru yağmur. Bütün o çevre dediğimiz, iklim dediğimiz şey hızla değişiyor. Çünkü doğamızı yeterince koruyamıyoruz. Artık çiçeği, böceği, kurdu, kuşu, ağacı ve havayı koruyamazsak çocuklarımızı koruyamayacağız. Bu mesele bu denli önemli, ciddi bir meseledir. Bu önem arz eden durumu siz çocuklarımıza bir dijital oyun ortamında anlattığımız zaman siz bizim öğretmenimiz olacaksınız. Siz, bu bilgileri diğer çocuklara anlatarak bizlerin baş öğretmeni olacaksınız. Onun için buradayız." diye konuştu.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, E-İKLİM OYUNUYLA DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLMAYI AMAÇLIYOR

Oyunun başarılı bir şekilde öğrencilere tanıtıldığında diğer belediyelere örnek olacaklarını dile getiren Başkan Fatma Şahin, şunları aktardı:

"Gazi şehrin çocukları liderdir, önderdir, her konuda örnektir. Bu konuda en mühim konudur. İşte tam bunun için size yaptığımız çalışmalarda karbon ayak izini ne artırıyor, neden biz havayı ısıtıyoruz, hangi davranışımız doğaya zarar veriyor, evde yaptığımız hangi küçücük dokunuşlar küresel ısınmayı ne kadar azaltacak, sera salınımı gazı nasıl azaltılacak gibi soruların cevabını bu uygulamayla göreceksiniz, tecrübe ederek eyleme geçireceksiniz. Böyle küçük dokunuşlarla dünyada ısınan havanın daha da ileri gitmesinin önüne geçeceğiz. Bunu dijital ortamda sizlerle uygulamaya aldığımızda sizler puan toplayacaksınız. Topladığınız puanlar sizleri bizim iklim elçimiz yapacak ve size kazanımlar sağlayacak. Bisiklet kullanımın artırılması için de sizlere her fırsatta bisikletler hediye ediyoruz. Bisiklet yolları yapıyoruz. Her geçen gün şehir genelindeki bisiklet yollarımızın sahası artıyor."

OYUN, ÇEVRE VE DOĞAYA KARŞI OLAN HASSASİYETİ ARTIRACAK, SORUMLULUK KAZANDIRACAK

Çevre ve Siyaset Bilimci Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu, Alfa ve Z kuşağının dijital dünyada yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin dilini öğrenmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla sizlere hizmet etmek zorundayız. Sizler için hazırladığımız bu oyunda, iklim değişikliği ile mücadele, çevre koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetimi, toprakların önemi, beslenme sorunları gibi konuları göreceksiniz. Bunlarda puanlar alacaksınız. Oyun içerisinde 3 tane ortam var. Birinci ortamda, oyuncuların çevre ve doğa mücadelesi ile ilgili ne kadar puan alacağı görülecek. Sonra sokağa çıkacaklar, sokakta neler yapacakları görülecek. Ardından değerli öğretmenleri onlara iklim krizi ile nasıl mücadele edeceklerinin derslerini verecek ve siz, orada çalışmalarınızı bir şekilde artı değer katacaksınız diye düşünüyorum. En son sözüm yine sayın Fatma Şahin'e teşekkür etmekle son bulacak. Çünkü gerçekten artık başrol tek değil bu mücadelede. Hep birlikte bir yapbozun parçaları olarak; sivil toplum, üniversiteler, yerel yönetimler, başkanlar, siyasi irade çocuklar ve gençler olarak bir arada tek vücut olarak bulunmalıyız."

Lansmanın soru cevap kısmında oyun uzmanı çocuklar uygulamayı yapan yazılım uzmanlarına sorular sordu ve yapılması gereken özellikleri dile getirdi.

Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

