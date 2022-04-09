Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada ekipler, 3 bin litre kaçak akaryakıt ve 3 plastik fiber tank ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel