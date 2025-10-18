Haberler

Gaziantep'te 3.385 Konutun Kura Çekimi Yapıldı

2025-10-18
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde ev sahibi olma hayalini kuran vatandaşlar, isimlerinin okunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ev sahibi olmasını istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı vizyonla gösterdiği istikamette yollarına devam ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim vizyonumuz, sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e, doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız. Hepsine destek olmak adına her türlü desteği veriyoruz. 3 bin 385 konutu tek seferde yapıyoruz. Bu da bir rekor. Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde tamamlayıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Konutta ödeme şartlarında faizin, banka kredisinin olmadığını aktaran Tahmazoğlu, yüzde 20'sini peşin alacaklarını, bu peşinatı da 4 taksite bölüp 10 yıl vadeyle evleri teslim edeceklerini kaydetti.

10 bin konutluk proje

Şahinbey Belediyesinin 10 bin konutluk projesi, sosyal donatı alanları, yeşil parklar, okul, cami ve spor alanlarıyla örnek bir şehirleşme modeli olacak.

Proje tamamlandığında binlerce aile, modern, güvenli ve konforlu konutlarda yeni hayata adım atacak.???????

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
