Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Güncelleme:
Gaziantep'teki protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımlayarak Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptılar. Birlik, beraberlik ve çağdaşlaşma temalarını ön plana çıkardılar.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetin, milletin azim ve kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyet'in milletimizin ortak iradesiyle şekillenen en büyük kazanım olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da, Cumhuriyetin çağdaşlaşma, kalkınma ve toplumsal ilerlemenin sembolü olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise, Cumhuriyetin kardeşliğin, birlik, beraberlik, huzur ve refahımızın teminatı olduğunu dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türk milletinin tarihin her döneminde bağımsızlık ve özgürlükten asla taviz vermediğini belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez ise, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yıldönümünü coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, bağımsızlığın simgesinin ve en büyük teminatının Cumhuriyet olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyet, bağımsızlık, eşitlik ve çağdaşlaşma yolunda atılmış en büyük adımı olduğunu ifade etti.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da, Cumhuriyete, millet olarak sahip çıkmanın en öncelikli görev olduğu değerlendirmesinde bulundu.

