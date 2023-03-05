Gaziantep'te 28 kilo 400 gram skunk ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda bir kargo firmasında narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği kargo paketinde arama yaptı. Aramalarda 28 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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