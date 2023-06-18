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Gaziantep'te 27 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te 27 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. 27 araç sürücüsüne 88 bin 385 TL ceza kesilirken, 11 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü yapan 27 araç sürücüsüne, cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-18 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 27 araç sürücüsüne 88 bin 385 TL ceza kesilirken, 11 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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