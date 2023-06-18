Gaziantep'te 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 26 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep'te 26 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi E.K. yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda Hırsızlık suçundan 26 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.K. isimli şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel