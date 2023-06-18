Üye Girişi
Haberler
Gaziantep'te 26 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 26 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title