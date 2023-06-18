Gaziantep'te 26 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel