GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 23 şüpheliyi belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından polis, savcılık kararıyla şüphelilere ait 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Eğitimli köpeklerle şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 250 gram esrar, 205 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title