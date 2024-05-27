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Gaziantep'te 25 yıldır görev yapan ebe Ayşe Kılınç, binlerce bebeğin doğumuna tanıklık etti

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Gaziantep'te görevini sürdüren ebe Ayşe Kılınç, 25 yıldır devam ettiği mesleğinde binlerce bebeğin dünyaya gözlerini açmasına, annelerinin yaşadığı heyecana tanıklık etti. Gaziantep Üniversitesi Ebelik Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Adıyaman'ın Besni İlçe Devlet Hastanesi'nde mesleğe başlayan 49 yaşındaki Kılınç, 11 yıl görevini sürdürdü. Eş durumu tayiniyle 2010'da geldiği Gaziantep'te, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki görevinde de 14. yılını geride bıraktı. Gaziantep'te 2019 yılında 'Yılın ebesi' seçilen Kılınç, bilgi, birikim ve güler yüzüyle hastalarını karşılıyor. Mesleğini gece gündüz demeden fedakarca yapan Kılınç, ilk günkü heyecanla görevini sürdürüyor.

Gaziantep'te görevini sürdüren ebe Ayşe Kılınç, 25 yıldır devam ettiği mesleğinde binlerce bebeğin dünyaya gözlerini açmasına, annelerinin yaşadığı heyecana tanıklık etti.

Gaziantep Üniversitesi Ebelik Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Adıyaman'ın Besni İlçe Devlet Hastanesi'nde mesleğe başlayan 49 yaşındaki Kılınç, 11 yıl görevini sürdürdü.

Eş durumu tayiniyle 2010'da geldiği Gaziantep'te, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki görevinde de 14. yılını geride bıraktı.

Gaziantep'te 2019 yılında "Yılın ebesi" seçilen Kılınç, bilgi, birikim ve güler yüzüyle hastalarını karşılıyor.

Mesleğini gece gündüz demeden fedakarca yapan Kılınç, ilk günkü heyecanla görevini sürdürüyor.

Ebe Ayşe Kılınç, AA muhabirine, mesleğinde her doğumun ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Annelerin bebeklerini sağlıklı şekilde kucağına almasının önemini anlatan Kılınç, şunları söyledi:

"Bebekleri herhangi bir komplikasyon olmadan annenin kucağına vermek için uğraşıyoruz. Doğum süreci anneler için çok sancılı bir süreç, annelerin bu süreci en kolay şekilde atlatması da biz ebelere bağlı. Ekip arkadaşlarımla uyum içerisinde çalışarak annelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Mesleğe yeni başlayan ebe arkadaşlarımla da tecrübelerimi paylaşıyorum."

-"Çok özel bir meslek yapıyoruz"

Mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu ifade eden Kılınç, 10 binden fazla bebeğin doğum anına şahitlik ettiğini hatırlattı.

Her meslek gibi ebeliğin de zorlukları olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Ebelik mesleği bilim ve sanatın yoğurulmasıyla ortaya çıkan, sabır ve özveri isteyen meşakkatli bir meslek. Çok mutluyum, sevilmeden yapılacak bir meslek değil, işimi severek yapıyorum. Bu mesleği isteyerek seçtim. Bir bebeğe dokunmak ve ilk nefesi olmak çok güzel bir duygu. Bebeğin hayata gelmesine vesile olmak çok özel bir his. Bu da biz ebelere nasip oldu. Çok özel bir meslek yapıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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