Gaziantep'te 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü C.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.