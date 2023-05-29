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Gaziantep'te 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir araçta 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te bir araçta 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentteki uygulama noktasında bir araçta 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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