Gaziantep'te 230 Şüpheli Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
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Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde 230 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Ayrıca, 121 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve tutuklanan şüphelilerin sayısı 129 oldu.
Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde 230 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz - 06 Ağustos tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 19 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 325 adet fişek ele geçirilirken 121 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Operasyonlar sonucunda belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilen 984 şüpheliden 129'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 855 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 230 şüpheli yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği bildirildi. - GAZİANTEP