Gaziantep'te 230 Şüpheli Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde 230 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Ayrıca, 121 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve tutuklanan şüphelilerin sayısı 129 oldu.