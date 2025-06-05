Gaziantep'te 23 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda 23 bin 694 şişe kaçak içki ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Araç Takip Sistemi (ATS) cihazı takılı bir TIR'dan cihazın söküldüğüne ilişkin bildirim alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri aracı, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda durdurdu. Yapılan kontrollerde, TIR'da yaklaşık 12,5 ton ağırlığında 23 bin 694 şişe kaçak alkollü içki tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon Türk lirası olduğu belirlendi. Kaçak içkilere ve araca el konulurken, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak fiziki denetimlerin yanı sıra, dijital teknolojilerle desteklenen risk analiz sistemlerimizle kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi sürekli artırıyor, toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kayıplarına yol açan tüm yasa dışı faaliyetlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz. Ticaret Bakanlığı birimlerince yürütülen denetim ve operasyonlar; ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,