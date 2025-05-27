Gaziantep'te 222 Yıllık Hayır Şartı Kapsamında Öğrenciler Piknikte Buluştu

Gaziantep'te 222 Yıllık Hayır Şartı Kapsamında Öğrenciler Piknikte Buluştu
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Gaziantep'te 222 yıllık hayır şartı kapsamında, 100 öğrenci için düzenlenen piknikte çeşitli spor aktiviteleri yapıldı ve öğrencilere harçlık verildi. Etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı ve Vakıflar Bölge Müdürü de katıldı.

Gaziantep'te 222 yıllık hayır şartı kapsamında 100 öğrenci piknikte buluştu.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 81 ilde hayır faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda 1803 yılında kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı hayır şartları gereği, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs alan 100 öğrenci için piknik düzenlendi.

Ok atma, basketbol, tırmanma gibi spor aktifvitelerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklara hayır şartı gereğince bir miktar harçlık da verildi.

Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve vakıf personeli ile çocukların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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