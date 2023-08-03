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Gaziantep'te 22 Milyon TL Değerinde Taklit Ürün Ele Geçirildi

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Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, piyasa değeri 22 milyon TL olan 10 bin 976 adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, bir adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 22 milyon lira olan 10 bin 976 adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 22 milyon TL olan 10 bin 976 adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan H.A. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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