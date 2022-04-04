Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP'te uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Bir araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Metamfetamin, Güncel, Haberler

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