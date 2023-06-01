Gaziantep'te 21 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K'yi yakaladı. O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yakaladı.
O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel