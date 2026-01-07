Gaziantep'te 2025'te evde ikamet eden 852 engelli bireylerin ihtiyaçları karşılandı

Gaziantep'te "Evim Dünyalara Bedel" projesi kapsamında geçen yıl evde ikamet eden 852 engelli ve bakıma muhtaç bireylerin kişisel ihtiyaçları karşılandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yapılan açıklamaya göre, projenin Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerindeki 852 evde ikamet eden engelli ve bakıma muhtaç bireylerin 2 bin 795 defa bakımlarının yapıldığı kaydedildi.

Projeden 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan, 65 yaş altında olup 70 ve üzeri engelli olan, sosyoekonomik durumu yetersiz, herhangi bir kurumdan evde bakım hizmeti almayan, tıbbi bakım ihtiyacı bulunmayan, dar gelirli ve sosyal güvencesi olmayan faydalanabildiği bildirildi.???????