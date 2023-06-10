Gaziantep'te 200 litre sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir evde sahte içki bulundurulduğu ve piyasaya sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ve bilginin doğru olduğunu saptayan ekipler, savcılık kararıyla adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste 200 litre sahte içki ele geçiren ekipler, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.