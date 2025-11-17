Gaziantep'te 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep'te 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçu başa olmak üzere 5 ayrı suçtan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'yi Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel