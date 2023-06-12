Gaziantep'te 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S.K'yi yakaladı.

M.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.