Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te, hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 suç kaydı bulunan firari hükümlü H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 9 suç kaydı ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Şahinbey ilçesindeki adreste saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.