Kocaeli'de 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, uyuşturucu ticareti, yağma ve basit yaralama suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari V.Y. Gebze'de yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de 20 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama", "yağma" ve basit yaralama" suçlarından hakkında 20 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi Gebze'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel