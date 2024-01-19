Gaziantep'te 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve telefon ticaretinde dolandırıldığını beyan eden 2 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, dolandırıcılık şüphelileri M.D, M.Ç, İ.S'yi tespit ederek gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.