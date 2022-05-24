Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde dün yaşanan ve Mehmet Polat ile Cuma Arar'ın hayatını kaybettiği, Hüseyin T'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili T.İ. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.İ tutuklandı, A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Mehmet Polat, Gaziantep, Güneykent, Şahinbey, Güncel, Haberler

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