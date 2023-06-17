Üye Girişi
Haberler
Gaziantep'te 2 kişi kamu görevlisi kılığına girerek dolandırıcılık yaparken yakalandı

Gaziantep'te 2 kişi kamu görevlisi kılığına girerek dolandırıcılık yaparken yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 400 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 400 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelileri tespit edip yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda telefonla aradıkları kişiyi 400 bin lira dolandıran M.K. ve İ.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title